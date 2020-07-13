Петрозаводчанин едва не лишился автомобиля за долги

Петрозаводчанин Д. задолжал по кредитам почти 120 тысяч рублей и едва не лишился автомобиля попав под исполнительное производство, сообщает УФССП по РК

Судебный пристав-исполнитель в рамках дела вынес постановление о запрете на регистрационные действия с автомобилем, находящимся в собственности у гражданина Д. Когда должник попытался продать машину, он не смог это сделать.

Пристав разъяснил должнику негативные последствия в случае отсутствия оплаты по истечении срока, предусмотренного для добровольного исполнения, в том числе и о возможном аресте автомобиля.

Не желая наступления негативных последствий, Д. погасил задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено.