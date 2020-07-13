Автомобиль сбил 15-летнего автомобилиста в Карелии

Сегодня утром в Карелии пострадал несовершеннолетний велосипедист. ДТП произошло в поселке Лоухи около 8:30 утра, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«15-летний велосипедист, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю Шкода Октавиа, допустив с ним столкновение. В результате происшествия подросток получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи»,

– говорится в сообщении дорожной полиции.

Госавтоинспекция Карелии призывает велосипедистов неукоснительно соблюдать дорожные правила. А специальная экипировка (шлем, налокотники, наколенники и др.) поможет защититься от травм во время падения. Будьте внимательны и осторожны на дороге.

Ранее мы писали еще об одном ДТП, которое произошло в Лоухском районе. В нем в воскресенье, 12 июля, пострадала 18-летняя девушка.