Петрозаводчане вышли на пикет к зданию Законодательного собрания

В эти минуты у здания парламента Карелии проходит одиночный пикет, сообщает с места событий корреспондент «Петрозаводск говорит».

Организовали пикет национально-освободительное движение, так представился мужчина нашему корреспонденту. Пикетчик выступает против участия иноагентов в выборах.

Татьяна Мельникова, координатор штаба Северная столица, рассказала, что выступает против Симонян, Михеева, Прилепина, Соболь и Навального. По ее мнению, те, кто прошел обучение в Америке, работают сейчас против России. Такие люди есть, по словам Мельниковой, и в органах управления, и среди руководителей школ.

Участники пикета стоят с утра 8 июня и обещают стоять долго. (фото «Петрозаводск говорит»)