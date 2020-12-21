21 декабря 2020, 20:57
Петрозаводчане успели получить удовольствие от выпавшего снега
У настоящих профессионалов, даже снежная баба получается Венерой
Очень позитивный фоторепортаж выложила на своей странице в соцсетях актриса театра «Творческая мастерская» Ольга Саханова.
Семейные традиции - в силе!))
Вместе болели, вместе справились с ковидом, вместе гуляем, вместе творим! Наша зимняя Венерушка)
Как мы нахохотались - не передать)),
– говорится в сопровождающем сюжет тексте.
Что тут сказать? Будьте как Ольга! Радуйтесь каждой минуте и получайте удовольствие даже от мокрого снега. Спасибо за позитив!
Фото с личной страницы Ольги Сахановой