Петрозаводчане успели получить удовольствие от выпавшего снега

Очень позитивный фоторепортаж выложила на своей странице в соцсетях актриса театра «Творческая мастерская» Ольга Саханова.

Семейные традиции - в силе!))

Вместе болели, вместе справились с ковидом, вместе гуляем, вместе творим! Наша зимняя Венерушка)

Как мы нахохотались - не передать)),

– говорится в сопровождающем сюжет тексте.

Что тут сказать? Будьте как Ольга! Радуйтесь каждой минуте и получайте удовольствие даже от мокрого снега. Спасибо за позитив!

Фото с личной страницы Ольги Сахановой