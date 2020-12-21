Орловское телевидение сняло сюжет о выставке «Живописный Валаам»

В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка «Живописный Валаам», сообщает в своем телерепортаже «Первый областной портал новостей».

Северный Афон, аптекарские сады, заливы и вековые деревья. И будто прямо сейчас ворвется в помещение запах озёрных вод. Настолько атмосферу природы передают картины,