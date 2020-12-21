21 декабря 2020, 20:04
Культура

Орловское телевидение сняло сюжет о выставке «Живописный Валаам»

Корреспондент отмечает ажиотаж, вызванный художественной экспозицией

В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка «Живописный Валаам», сообщает в своем телерепортаже «Первый областной портал новостей».

Северный Афон, аптекарские сады, заливы и вековые деревья. И будто прямо сейчас ворвется в помещение запах озёрных вод. Настолько атмосферу природы передают картины,

– говорит журналистка.

Экспозиция представлена примерно полусотней живописных и графических произведений современных художников.

Фото – скриншот видео.

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Карелия
орел
живопись
выставка
репортаж
Валаам