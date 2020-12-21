21 декабря 2020, 20:04
Орловское телевидение сняло сюжет о выставке «Живописный Валаам»
Корреспондент отмечает ажиотаж, вызванный художественной экспозицией
В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка «Живописный Валаам», сообщает в своем телерепортаже «Первый областной портал новостей».
Северный Афон, аптекарские сады, заливы и вековые деревья. И будто прямо сейчас ворвется в помещение запах озёрных вод. Настолько атмосферу природы передают картины,
– говорит журналистка.
Экспозиция представлена примерно полусотней живописных и графических произведений современных художников.
Фото – скриншот видео.