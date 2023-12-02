Петрозаводчане требуют не ждать солнца, а убирать снег уже сейчас

Гоголевский путепровод постепенно заносит снегом. Лестничный спуск вскоре вовсе станет похож на горку. Пешеходы протаптывают тропинки на тротуаре. Судя по фото, грязного снега добавляют коммунальшики – проезжую зону почистили, а часть убранного перевалилась через отбойник. Авторы снимков утверждают в паблике «Подслушано в Птз», что так выглядел мост утром в субботу, 2 декабря.

Горожане требуют привести пешеходную инфраструктуру путепровода в порядок, а не ждать летнего солнца.

Впрочем, на другой улице в карельской столице картина не лучше. Пешеходная зона от поворота с улицы Муезерская наверх до улицы Связи также частично оказалась занесена сметенным с проезжей части снегом. // фото VK-паблик «Подслушано в Птз»