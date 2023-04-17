Петрозаводчане страдают от зловонного фонтанчика на Ключевой

На Ключевой снова вонь. Только на этот раз вполне объяснимая и досягаемая. Как пишут пользователи паблика «Подслушано в Птз», почти неделю у дома №21 на улице Петрова из канализационных люков извергаются «зловонные фонтанчики». Местные говорят, что дышать противно.

«По осени оттуда горячая вода шпарила, сейчас вот эта ужасная зловонная вода. И никто ничего не делает»,

- возмущается пользователь паблика.

В комментариях подтвердили, что запах тошнотворный, и посетовали, что рядом находится детская площадка и дети этим запахом дышат. // фото unsplash.com