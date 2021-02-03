Петрозаводчане стали чаще переводить свои автомобили с бензина на газ

Постоянный рост цен на бензин заставляет автолюбителей искать альтернативные варианты заправки. Кто-то задумывается о покупке электромобиля, большинство же водителей, как частных лиц, так и предприятий, делают свой выбор в пользу газобаллонного оборудования (ГБО). Использование газа всегда было выгодно, а теперь переход на этот вид топлива становится для многих самым оптимальным решением.

Заметный рост интереса к переоборудованию автомобилей в компании «РОСГАЗ» заметили еще в августе прошлого года. Сейчас, когда цена на бензин снова выросла, желающих установить ГБО стало значительно больше.

«Свою роль сыграло не только удорожание других видов топлива. Многих клиентов привлекает беспроцентная рассрочка, которую сейчас предоставляет «РОСГАЗ»: первый взнос при установке составляет всего 8000 рублей. Оборудованием уже можно пользоваться и существенно экономить на оплате топлива, а оставшуюся сумму частями вносить в течение четырех последующих месяцев после заключения договора. Все клиенты также получают полный пакет документов, необходимый для предоставления в ГИБДД»

- сообщают в компании.

Для юридических лиц компания «РОСГАЗ» также подготовила ряд выгодных условий при покупке, установке и обслуживании ГБО. Более подробно о них можно узнать на сайте или при личном обращении.

Интерес клиентов вызывает и качество предлагаемого оборудования. «РОСГАЗ» является единственным в Карелии официальным дилером итальянской компании LOVATO, которая считается одним из лучших производителей ГБО в мире. Итальянские системы нового поколения оптимальны по соотношению цена/качество. При стоимости от 27000 рублей клиент получает надежное, безопасное и эргономичное оборудование (баллон занимает то место в багажнике, где обычно лежит «запаска»). Переоборудование автомобиля занимает всего 4-6 часов, после чего расходы на топливо сразу уменьшаются примерно вдвое. Центр установки ГБО «РОСГАЗа» теперь работает как в будни, так и в выходные дни.

Заправится газом тоже не проблема. У компании «РОСГАЗ» уже сейчас 30 заправок в Мурманской и Ленинградской областях и в Карелии, в том числе 9 АГЗС работают в Петрозаводске, и количество АГЗС постоянно растет. Так, недавно появилась заправка в поселке Пушной Беломорского района. Также в компании действует доставка бытовых баллонов.

Для тех, кто еще сомневается, переходить ли на газ, на сайте компании работает калькулятор. После ввода данных о типе и расходе топлива, среднем годовом пробеге и количестве автомобилей программа мгновенно выдаст срок окупаемости и сумму ежегодной экономии.

Остались еще вопросы? Обращайтесь в компанию «РОСГАЗ» и получите всю необходимую информацию. Контакты для связи:

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