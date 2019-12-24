Петрозаводчане смогут летать лоукостерами не только из Финляндии

Хорошая новость для тех, кто любит путешествовать бюджетными рейсами - теперь улететь за копейки можно будет не только из аэропортов Суоми, но и из соседнего Петербурга, сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, Минтранс утвердил список из 30 государств, куда смогут летать иностранные компании. Без ограничений перевозчики смогут доставлять пассажиров из Северной столицы в 21 страну. Среди них Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония.

В еще девять стран полеты будут разрешены, за исключением столиц и крупных городов. Так, в Австрию можно будет летать во все города, за исключением Вены, в Великобританию – за исключением Лондона, в Чехию – за исключением Праги, во Францию – кроме Парижа и Ниццы, на Кипр – кроме Ларнаки и Пафоса, Италию – за исключением Рима и Милана, Испанию – за исключением Барселоны и Малаги, Германию – кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга и Мюнхена. В Болгарии разрешены полеты только в Софию.

Управляющая аэропортом компания «Воздушные ворота Северной столицы» уже получила информацию о заинтересованности в выполнении рейсов в аэропорт Пулково по седьмой степени свободы от авиакомпаний Wizz Air, Ryanair, easyJet, Volotea, airBaltic, FlyOne и других, сообщил оператор.