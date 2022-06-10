Петрозаводчане получили счета за ЖКХ с космическими суммами

В июне жители нескольких районов Петрозаводска, дома которых находились под управлением компании «Стандарт», получили квитанции от КРЦ с уведомлением о космических долгах по коммуналке. О проблеме, с которой столкнулись горожане, рассказала «ГТРК «Карелия». Восемь лет назад управляющая компания попалась на двойных квитанциях.

У некоторых сумма долга доходила до нескольких сотен тысяч рублей, при этом задолженность датировалась 2013-2014 годами. Разбираться с несуществующими долгами горожане пришли в офис на Гоголя, 60, но их попросили принести подтверждающие оплату чеки, что проблематично, поскольку некоторые банки хранят информацию всего пять лет.

В КРЦ разосланные горожанам долговые квитанции объяснили техническим сбоем и посоветовали петрозаводчанам успокоиться.

«При формировании очередных квитанция у нас произошел технический сбой, то, что не должно было произойти. Сейчас проблема устранена, приносим свои извинения в данном случае тем абонентам, которые пострадали от деятельности компании «Стандарт», - сказал журналистам замгендиректора ООО «КРЦ» Кирилл Кириков. Объясниться перед пострадавшими КРЦ обещает в ближайшее время – всем жителям отправят письма. (фото скриншот)