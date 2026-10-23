Петрозаводчане получают подарки от «КРЦ»

«КРЦ» продолжает выбирать победителей акции «ЭкоКвитанция». К октябрю к ней присоединились уже 2 242 абонента, которые перешли на электронные квитанции и своевременно оплачивают коммунальные услуги.
Новые победители определены случайным образом и уже получили свои призы — подарочные сертификаты в один из торговых центров Петрозаводска.
Акцию «КРЦ» запустил в начале года, чтобы поощрить жителей, которые ответственно относятся к оплате услуг водоснабжения и водоотведения, а заодно предложить им удобную альтернативу бумажным платёжным документам.
Стать участником акции ещё можно до конца года. Для этого необходимо перейти на электронные квитанции:
- - Скачать и заполнить бланк заявления по ссылке.
- - Отправить заявление через личный кабинет или чат-бот на сайте компании.
- - Вносить плату за услуги водоснабжения и водоотведения полностью и своевременно — до 15-го числа каждого месяца.
После этого абонент автоматически становится участником розыгрыша.
«РКС – Петрозаводск» поздравляет победителей и благодарит всех участников за ответственное отношение к оплате ЖКУ. А если вы ещё не перешли на электронные квитанции, самое время это сделать. Следующего победителя выберут уже в ноябре.
На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. Erid 2SDnjbuoziG