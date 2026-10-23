Петрозаводчане получают подарки от «КРЦ»

Среди горожан, которые вовремя оплачивают ЖКУ и отказались от бумажных квитанций, компания разыгрывает сертификаты в торговые центры. Присоединиться к акции «ЭкоКвитанции» можно до конца года.

Фото: РКС-Петрозаводск

«КРЦ» продолжает выбирать победителей акции «ЭкоКвитанция». К октябрю к ней присоединились уже 2 242 абонента, которые перешли на электронные квитанции и своевременно оплачивают коммунальные услуги.

Новые победители определены случайным образом и уже получили свои призы — подарочные сертификаты в один из торговых центров Петрозаводска.

Акцию «КРЦ» запустил в начале года, чтобы поощрить жителей, которые ответственно относятся к оплате услуг водоснабжения и водоотведения, а заодно предложить им удобную альтернативу бумажным платёжным документам.

Стать участником акции ещё можно до конца года. Для этого необходимо перейти на электронные квитанции:

- Скачать и заполнить бланк заявления по ссылке.

- Отправить заявление через личный кабинет или чат-бот на сайте компании.

- Вносить плату за услуги водоснабжения и водоотведения полностью и своевременно — до 15-го числа каждого месяца.

После этого абонент автоматически становится участником розыгрыша.

«РКС – Петрозаводск» поздравляет победителей и благодарит всех участников за ответственное отношение к оплате ЖКУ. А если вы ещё не перешли на электронные квитанции, самое время это сделать. Следующего победителя выберут уже в ноябре.

На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. Erid 2SDnjbuoziG