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8 июля 2026
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Маркет

Петрозаводчане могут получить бесплатную консультацию по недвижимости

Агентство недвижимости МФЦН проводит День гостеприимного офиса на Кукковке

8 августа жители Петрозаводска могут получить бесплатную консультацию специалистов в области недвижимости.

Агентство недвижимости МФЦН проводит День гостеприимного офиса на Кукковке.
Риелторы, ипотечный брокер, юрист будут консультировать посетителей совершенно бесплатно.

Вы сможете задать специалистам компании накопившиеся вопросы. А также увидеть, как работает новый современный офис крупной компании города.  
В программе также запланирован розыгрыш сертификата на покупки в Леруа Мерлен.

Подробности об участии в розыгрыше и порядке получения подарка можно уточнить по тел. (8142) 777-888. 

Мероприятие будет проходить 8 августа по адресу: ул. Ровио, д. 20, с 9:00 до 19:00.

На правах рекламы. ООО "МФЦН", ИНН 1001328131.

 

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