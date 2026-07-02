Петрозаводчане могут получить бесплатную консультацию по недвижимости

8 августа жители Петрозаводска могут получить бесплатную консультацию специалистов в области недвижимости.
Агентство недвижимости МФЦН проводит День гостеприимного офиса на Кукковке.
Риелторы, ипотечный брокер, юрист будут консультировать посетителей совершенно бесплатно.
Вы сможете задать специалистам компании накопившиеся вопросы. А также увидеть, как работает новый современный офис крупной компании города.
В программе также запланирован розыгрыш сертификата на покупки в Леруа Мерлен.
Подробности об участии в розыгрыше и порядке получения подарка можно уточнить по тел. (8142) 777-888.
Мероприятие будет проходить 8 августа по адресу: ул. Ровио, д. 20, с 9:00 до 19:00.
На правах рекламы. ООО "МФЦН", ИНН 1001328131.