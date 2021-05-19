Петрозаводчане голосуют за благоустройство аллеи Алексея Сиверикова

Число жителей Карелии, проголосовавших за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» превысило 31 тысячу человек.

Напомним, в голосовании участвуют 27 территорий, 14 из которых станут победителями и получат федеральное финансирование для благоустройства в 2022 году.

Среди участников голосования – аллея Алексея Сиверикова в Петрозаводске. которая расположен между бульваром Интернационалистов и Лесным проспектом в микрорайоне Древлянка. Имя Алексея Сиверикова хорошо знакомо всем, кто преподавал и учился в 46 школе, рассказывает телеканал «Сампо 360».

Фото со страницы ВКонтакте

«Алексей Сивериков учился в 46 школе, был призван в армию во время второй чеченкой войны и погиб при исполнении служебного долга, за что был награжден Орденом Мужества посмертно»

– рассказывает куратор проекта, директор «Центра народного творчества и культурных инициатив РК» Андрей Редькин.

Имя Алексей Сиверикова знают и нынешние ученики школы, и выпускники, поэтому жители микрорайона откликнулись на идею благоустроить аллею и активно обсуждали идеи с кураторами проекта.

«В первую очередь, все настаивали на необходимости проведения освещения. Здесь вечером темно, особенно зимой, а из школы возвращаются дети. Потом было предложение организовать небольшую спортивную площадку, сделать уличный теннисный стол и тренажеры»

– делится планами куратор проекта, директор ООО «Рыботорговая сеть» Виталий Марков.

Также среди пожеланий местных жителей –установка современной детской площадки. Если аллея Сиверикова войдет в семерку лидеров голосования в Петрозаводске, на Древлянке появится еще одно место, где будут с удовольствием гулять и дети, и взрослые.

Познакомиться с территориями-участниками голосования можно на портале 10.gorodsreda.ru или в чат-боте. Для того, чтобы принять участие, необходимо перейти по ссылке, выбрать город и объект, который вы хотите поддержать, заполнить простую форму, получить код и проголосовать за конкретную территорию.