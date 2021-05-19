Два дома для переселенцев из аварийного жилья строят в Кондопоге

В Кондопоге на бульваре Юности строятся две пятиэтажки для переселенцев из аварийного жилья. Каждый дом рассчитан на 80 квартир, сообщает управление пресс-службы главы Карелии.

Один из домов будет сдан уже в этом году. Туда переедут 80 семей из Кондопожского района. Планируется, что квартиранты получат ключи от квартир в ноябре-декабре. Сейчас уже идет внутренняя отделка помещений.

Строительство второго дома планируется завершить в следующем году. Он предназначен для переселенцев из других районов, в основном, из Суоярвского.

Кроме переезда в новый дом по программе расселения собственники жилья также могут получить компенсацию за старую квартиру и купить другую в любом районе Карелии, добавив собственные средства. На начало апреля в целом по республике выплачено уже более 600 таких компенсаций. Фото источника