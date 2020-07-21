Петрозаводчане должны сами выбрать, какие районы города благоустроить

Администрация города сообщает о начале интернет-голосования по выбору общественных территорий Петрозаводска, подлежащих благоустройству в 2021 году.

Среди предложенных «кандидатов» – места для отдыха и прогулок в нескольких районах карельской столицы.

Кукковка: территория в районе здания Городской детской поликлиники № 2, Сортавальский бульвар, Пригородный парк в районе Петрозаводского дома-интерната для ветеранов;

Зарека: Якорный парк;

Голиковка: Машезерский сквер, Тихий сквер;

Центр: Петровский сад, Сквер имени Юрия Гагарина, территория стадиона «Юность», Центральный сквер, Прибрежная зона реки Лососинка (от набережной Онежского озера до улицы Луначарского);

Перевалка: парк Шиловка, часть территории Локомотивного сквера, Пристанционный сквер, парк Еловый Островок, часть территории парка Зеленый Берег, стадион в районе Средней общеобразовательной школы № 20;

Древлянка: территория в районе Городской поликлиники № 1, лыжная база «Олимп», территория, ограниченная ЖК «Снегири», ТРК «Лотос Плаза», Лесным проспектом и Сыктывкарской улицей, территория в районе Сыктывкарской улицы и ЖК «Снегири», территория в районе Парковой улицы;

Октябрьский: территория Городской детской поликлиники № 1, Нобельский сквер;

Соломенное: территория в районе улицы Труда, местечко Пески, стадион на Ботанической улице;

Сулажгора: парк Сулажгорский Питомник;

Рыбка: родник Сулажгорский.

С дизайн-проектами общественных территорий можно ознакомиться на сайте Администрации

Интернет-голосование проводится с 25 июля (с 09.00) по 31 июля (до 21.00) на платформе «Активный горожанин». Регистрация в личном кабинете проводится через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого необходимо ввести логин и пароль, используемые на сайте Госуслуг.