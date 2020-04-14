Петрозаводчане боятся жить рядом с госпиталем для ветеранов

14 апреля на заседании ЗС РК по здравоохранению и социальной политике депутат Эмилия Слабунова рассказала, что петрозаводчане, проживающие рядом с республиканским госпиталем для ветеранов, опасаются за свое здоровье. Госпиталь для ветеранов был перепрофилирован под больных с коронавирусной инфекцией.

По словам депутата, петрозаводчане из соседних с госпиталем домов переживают, были ли соблюдены все санитарные требования прежде, чем открывать в центре города стационар для больных, заразившихся коронавирусом.

Слабунова утверждает, что не соблюдена защитная зона между госпиталем и жилыми домами - расстояние меньше 100 метров. Депутат поинтересовалась у заместителя руководителя карельского управления Роспотребнадзора Анны Зыковой, насколько такое соседство безопасно и согласовывали ли в управлении размещение коронавирусных больных в госпитале для ветеранов.

К нам никто не обращался за подобным разрешением, не согласовывал размещение госпиталя для лечения ковидных больных,

- сказала Зыкова.

Председатель парламентского комитета Алексей Хейфец с удивлением переспросил по поводу согласования размещения больных в госпитале для ветеранов.

Ему еще раз Зыкова подтвердила, что управление Роспотребнадзора не согласовывало открытие учреждения для лечения опасной инфекции рядом с жилыми домами.

Депутаты предложили сделать протокольную запись о необходимости проверки законности перепрофилирования госпиталя для ветеранов под лечение больных коронавирусом.