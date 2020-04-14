Опубликован список нотариусов, работающих в Карелии в карантин

Стало известно, куда можно обратиться за нотариальными услугами с 13 по 17 апреля. Информацию об этом разместил официальный паблик «Республика Карелия».

В Петрозаводске в указанные дни в разные периоды работает 11 контор, две в Медвежьегорске, по одной в Кондопоге, Кеми, Суоярви, Калевале, Лоухах, Олонце, Костомукше и Пудоже.

Даты и время можно посмотреть по ссылке.

Отдельно отмечается, что нотариусы работают только с безотлагательными случаями и строго по предварительной записи. Для людей старше 60 лет отведено время посещений с 9.00 до 11.00. При посещении заявители должны быть в масках и перчатках.

По вопросам правовой помощи жители республики также могут обратиться на горячую линию Нотариальной палаты (ежедневно, кроме субботы и воскресенья):

+7 921 019-49-85 с 9 до 12 часов

+7 921 461-20-90 с 12 до 15 часов

+7 921 451-05-03 с 15 до 17 часов

+7 921 221-34-30 с 17 до 19 часов