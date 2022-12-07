Петрозаводчанам станет проще планировать домашний интерьер

В 1995 году в Петрозаводске открылась компания ООО "КарелСтекло" по работе с листовым стеклом и зеркалами, и с тех пор продолжает непрерывно и динамично развиваться. Фирма занимается изготовлением пластиковых окон и дверей из ПВХ, резкой, пескоструйной обработкой, изготовлением закаленного стекла и триплекса, фацета, а также производством дверей и шкафов-купе.

Компания "КарелСтекло" оказывает различные услуги по обработке стекла и зеркал, включая фотопечать на стекле и изготовление офисных перегородок из стекла и алюминиевого профиля, которые быстро и качественно установят профессиональные монтажники. В шоуруме представлен широкий выбор межкомнатных стеклянных дверей, для которых можно выбрать любой рисунок из каталога компании. Стеклянные двери сделаны из качественного усиленного стекла и украсят любой интерьер.

"КарелСтекло" также занимается производством различной мебели и предметов интерьера, том числе мебели для кухни, мебельных фасадов из МДФ и кухонных фартуков из стекла. У покупателей есть весомые основания, чтобы обратиться именно в эту компанию:

- качество: компания предоставляет дополнительные гарантийные обязательства на свою продукцию;

- скорость: в "КарелСтекло" ценят свое время и время клиента, поэтому все заказы выполняются в оговоренные сроки;

- квалифицированные специалисты;

- доставка до квартиры клиента;

- индивидуальный подход;

- европейское оборудование.

Доставка производится специализированным транспортом в любую точку Петрозаводска и Карелии. Ознакомиться с ассортиментом и осуществить заказ можно на Ригачина, 12, в шоуруме «Салон стекла и зеркал».

Много интересной и полезной информации в группе и на сайте компании.

Телефон: 8(8142)777-800.

На правах рекламы. ООО «КарелСтекло», ИНН 1001207708. Фото предоставлены заказчиком.