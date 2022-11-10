Петрозаводчанам представят многоликого «Сирано»

Премьера спектакля состоялась 19 февраля 2021 года. Спектакль играется нечасто, и в декабре пройдёт только двенадцатый и тринадцатый раз.

Исторический Эркюль Савиньен Сирано де Бержерак был многоликой личностью: поэт, писатель, драматург, философ, физик, математик, астроном, "фантаст", гвардеец и дуэлянт. Посещал коллеж де Дорман-Бове бывшего Парижского университета, где позднее учились Шарль Перро и Николя Буало. Вместе с Жаном-Батистом Мольером слушал лекции Пьера Гассенди. Писал комедии и трагедии, памфлеты и сатирические письма, но в памяти потомков остался, как автор дилогии «Иной свет, или государства и империи Луны» и «Иной свет, или государства и империи Солнца». В XVII веке Сирано предсказал появление многоступенчатых космических ракет, аудиокниг, кемперов, вакуумных электроламп и многого другого.





Спектакль "Сирано де Бержерак" тоже многолик в буквальном смысле: каждое лицо смотрит со сцены на зрителей как вживую, так и в многочисленных отражениях. Но спектакль многолик и в другом смысле - он всегда разный. У постановки Александра Янушкевича уже появились свои фанаты, которые ходят по несколько раз и отмечают то новое, что появляется (или замечается) в каждом спектакле. "Сирано де Бержарак" - всё время новый, и потому смотреть его можно много раз, каждый раз обращая внимание на что-то иное, открывая для себя иные грани и ракурсы.





Эту особенность отметила критик Татьяна Джурова:

В «Сирано», технически сложном, не всегда совершенном, бросается в глаза соединение барокко и сетевой культуры... О барокко как своего рода идеологии, пронизывающей разные сферы жизни XVII века, науку, культуру, мореплавание, много писал Умберто Эко... Новое время с его открытиями в области физики и географии, по его мнению, открыло человеку возможность смотреть на одну и ту же вещь под самыми разными углами. Этот закон открытости проявляется в том, что, стоит только изменить ракурс и направление взгляда, ты уже видишь и воспринимаешь что-то совсем иное. А что-то всегда ускользает от восприятия, и потому целое всякий раз заново складывается для тебя по-новому. И «Сирано» в его сценографическом законе как раз такая вещь.



Удивительным образом эпоха барокко и нынешнее время сошлись и наложились друг на друга, и режиссёр Александр Янушкевич это услышал одним из первых.

Режиссёр-постановщик - Александр Янушкевич. Текст - Алёна Иванюшенко. Сценография - Александр Янушкевич и Татьяна Нерсисян. Художник по костюмам - Татьяна Нерсисян. Художник-технолог сценической конструкции - Александр Клеветенко. Композитор - Андрей Евдокимов. Хореограф - Александр Козин. Сценический бой - Александр Овчинников.

Спектакль состоится в Театре кукол Карелии 1 и 2 декабря в 19 часов.

Спектакль рекомендован зрителям с 16 лет. (16+)

Приобрести билеты можно в кассе Театра или по ссылке.

На правах рекламы. БУ "Театр кукол Республики Карелия". ИНН 1001040174.