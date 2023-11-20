Петрозаводчанам предлагают сделать посох для Деда Мороза

Жителям Петрозаводска предлагают создать посох для Деда Мороза. Лучшие аксессуары для зимнего волшебника представят на рождественской ярмарке, сообщили в пресс-службе мэрии.

При изготовлении посоха нужно использовать прочный материал, который можно использовать на улице при любой погоде. Изделие должно быть высотой от 160 до 200 сантиметров и иметь диаметр не менее трех сантиметров.

Участвовать в конкурсе могут индивидуальные авторы, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий. В команде должно быть не больше трех человек.

Городской дом культуры отметил лучших в номинациях: «Лучшая индивидуальная работа», «Лучшая командная работа», «Лучшая семейная работа» и «Профессионал».

Вручат также гран-при и приз Деда Мороза. Готовые изделия с заполненной заявкой на участие можно принести по адресу: улица Еремеева, дом № 1.

Лучшие посохи покажут на рождественской ярмарке на площади Кирова с 25 декабря по 8 января. Награждение победителей состоится 29 декабря. // фото: master1305/ freepik.com