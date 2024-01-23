23 января 2024, 10:41
Петрозаводчанам предлагают освоить профессию водителя троллейбуса
Записаться на бесплатное обучение можно на ярмарке вакансий
Петрозаводчанам предлагают стать водителями троллейбусов. Сейчас набирают желающих на учебу. Бесплатный курс рассчитан на полгода, а начнется он в марте.
На время обучения выплачивают стипендию в размере МРОТ, а после обучения обещают трудоустройство.
Записаться на курс «водитель троллейбуса» можно на ярмарке вакансий, которая пройдет 30 января на улице Кирова, 25.
По вопросам предлагают звонить в ПМУП «Городской транспорт» по телефонам 59-31-71 (доб. 115), 59-31-71 (доб. 121), +7-921-464-07-09. // фото «Петрозаводск говорит»