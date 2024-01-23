Петрозаводчанам предлагают освоить профессию водителя троллейбуса

Петрозаводчанам предлагают стать водителями троллейбусов. Сейчас набирают желающих на учебу. Бесплатный курс рассчитан на полгода, а начнется он в марте.

На время обучения выплачивают стипендию в размере МРОТ, а после обучения обещают трудоустройство.

Записаться на курс «водитель троллейбуса» можно на ярмарке вакансий, которая пройдет 30 января на улице Кирова, 25.

По вопросам предлагают звонить в ПМУП «Городской транспорт» по телефонам 59-31-71 (доб. 115), 59-31-71 (доб. 121), +7-921-464-07-09. // фото «Петрозаводск говорит»