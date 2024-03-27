Петрозаводчанам напомнили, чьих детей первыми зачислят в школы

Завтра, 28 марта, в Петрозаводске начинается запись в первые классы школ. Родители беспокоятся, хватит ли всем мест в тех учебных заведениях, куда они хотят отдать своих детей. Глава минобразования Карелии Роман Голубев рассказал, кого возьмут в первую очередь.

По его словам, приоритет в этом году отдадут детям из определенной категории семей.

- Это семьи, где отцы погибли в ходе проведения СВО. Эти дети будут зачислены в первую очередь,

- заявил министр.

Льгота есть также у детей работников правоохранительных органов и у семей, чьи дети уже учатся в выбранном учебном заведении. Это касается не только родных, но и усыновленных.

Первая волна зачислений будет идти до 30 июня. С 6 июля по 5 сентября будет вторая волна, для тех, кто не проживает на закрепленных за интересующей школой территориях. // фото: pixabay.com