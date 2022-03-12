Петрозаводчан зовут сыграть в кюккя на Студенческом бульваре

Петрозаводчанам предлагают встретить весну полезными активностями.

13 марта в полдень на Студенческом бульваре пройдет акция «Молодежь за ЗОЖ», сообщили в пресс-центре мэрии.



Горожан ждут показательные выступления спортивного клуба «Лидер», капоэйра, танцевальный флешмоб, гонки радиоуправляемых моделей, а также игра в карельские городки «кюккя». (фото Николай Смирнов, ИА «Республика», wiki-karelia.ru)