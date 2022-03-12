12 марта 2022, 11:41
Петрозаводчан зовут сыграть в кюккя на Студенческом бульваре
В полдень в центре Петрозаводске пройдет акция «Молодежь за ЗОЖ»
Петрозаводчанам предлагают встретить весну полезными активностями.
13 марта в полдень на Студенческом бульваре пройдет акция «Молодежь за ЗОЖ», сообщили в пресс-центре мэрии.
Горожан ждут показательные выступления спортивного клуба «Лидер», капоэйра, танцевальный флешмоб, гонки радиоуправляемых моделей, а также игра в карельские городки «кюккя». (фото Николай Смирнов, ИА «Республика», wiki-karelia.ru)