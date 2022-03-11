Карельские танцоры вернулись с чемпионата и первенства СЗФО с медалями

Чемпионат и первенство Северо-Запада по танцевальному спорту завершились в Санкт-Петербурге. Состязания собрали около 200 пар, в том числе в турнире участвовали спортсмены из Карелии. Танцоры из республики завоевали медали и стали чемпионами в отдельных программах.



Леонид Пахомов и Арина Гулиева стали финалистами по европейской программе и в двоеборье, Глеб Кузин и Надежда Люббе - финалисты по всем трем программам, Дмитрий Нелединский и Александра Каблова стали финалистами в двоеборье, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

Среди юниоров и юниорок 16-18 лет и в возрастной категории 19-20 лет в финал пробились Даниил Никитин и Милана Хайгонен, Всеволод Клименок и Анастасия Редькина вошли в число финалистов в двоеборье и латиноамериканской программе.

Самые высокие результаты у трех танцевальных дуэтов. Павел Карпов и Виктория Грудинина завоевали серебро в европейской программе среди юниоров и юниорок 19-20 лет. Чемпионами в двоеборье среди мужчин и женщин 19 лет и старше стали Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова. На первенстве среди юношей и девушек 12-13 лет на высшую ступень пьедестала поднялись Алексей Майоров и Вера Маркова. (фото vk.com)