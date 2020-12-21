Петрозаводчан просят поддержать приют для животных кормами и поводками

Институт иностранных языков приглашает петрозаводчан принять участие в акции и помочь приюту «Дорога домой».

Акция проходит до 26 декабря, сообщается в паблике кафедры английского языка. Помочь можно финансово, но также можно принести крупы, макароны, мясные продукты, консервы (кроме баранины), ошейники для средних и крупных собак и поводки (3-5 метров). Собранные для приюта вещи можно принести в корпус института на улице Правды, 1, и оставить на вахте с 9 до 17 часов. а можно договориться о другом времени и месте через Whats App. (фото vk.com)