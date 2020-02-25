Петрозаводчан пригласили на выставку карельского художника

Жители карельской столицы смогут посетить персональную выставку художника Дмитрия Поленкова (12+). Открытие экспозиции состоится 28 февраля в 16.00 в Музее ИЗО на проспекте Карла Маркса, 8. Выставка будет работать по 1 апреля, рассказали в правительстве республики.

«Дмитрий Поленков, работая преимущественно в пейзажном жанре, в своей творческой манере опирается на традиции русской реалистической живописи второй половины XIX века. Большинство пейзажей посвящены нашему северному краю. Не одну сотню километров прошел Дмитрий Степанович с этюдником, ему одинаково интересны и безлюдные уголки первозданной природы, и места, где человек оставил свой след в виде возделанной пашни или выстроенной часовни. Картины мастера проникнуты тонким лиризмом, радостью и спокойствием. Графические произведения художника, выполненные в «мягкой» карандашной манере «тихой» графики, поражают проработанностью деталей и мастерством исполнения»,