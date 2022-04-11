Петрозаводчан пригласили на легкоатлетический пробег

В Петрозаводске 28 апреля состоится традиционный Легкоатлетический пробег памяти Валентина и Олега Котляревских. В соревнованиях могут принять участие все желающие, сообщает Минспорта Карелии.

В рамках пробега состоится также Первенство Спортивной школы олимпийского резерва №3 по кроссу.

Начало соревнований в 15:00. Участие в них бесплатное. Онлайн-регистрация доступна до 26 апреля. // Фото: wal_172619/pixabay.com