11 апреля 2022, 21:27
Петрозаводчан пригласили на легкоатлетический пробег
Соревнования пройдут в карельской столице 28 апреля
В Петрозаводске 28 апреля состоится традиционный Легкоатлетический пробег памяти Валентина и Олега Котляревских. В соревнованиях могут принять участие все желающие, сообщает Минспорта Карелии.
В рамках пробега состоится также Первенство Спортивной школы олимпийского резерва №3 по кроссу.
Начало соревнований в 15:00. Участие в них бесплатное. Онлайн-регистрация доступна до 26 апреля. // Фото: wal_172619/pixabay.com