Новый инвентарь получила СШОР в Кондопоге

Хотя лыжный сезон закончился, спортсмены уже готовятся к следующему. Спортшкола олимпийского резерва в Кондопоге приобрела новый инвентарь, сообщает Минспорта Карелии.

Он предназначен для отделения лыжных гонок. Это 15 пар новых современных беговых лыж. Также закупили мази и парафины.

Лыжный инвентарь обновили в рамках средств нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни». // Фото: Минспорта Карелии/ВКонтакте