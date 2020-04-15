15 апреля 2020, 20:38
Петрозаводчан приглашают стать добровольцами на время пандемии
Волонтеры карельской столицы продолжают оказывать помощь нуждающимся во время режима самоизоляции
В Петрозаводске продолжается работа экстренного штаба волонтеров по оказанию помощи пожилым людям в период действия режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Каждый день добровольцы доставляют людям старше 60 лет продукты, лекарства и другие необходимые товары. На помощь могут рассчитывать и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Присоединиться к волонтерскому движению приглашают горожан старше 18 лет. Для этого достаточно подать заявку через порталы dobro.ru или мывместе2020.рф.
В мэрии также напомнили, что для нуждающихся в помощи работают телефоны горячей линии: 8(800)-200-34-11 (всероссийский центр), 8 (800)-200-35-05 (региональная горячая линия).