Петрозаводчан приглашают стать добровольцами на время пандемии

В Петрозаводске продолжается работа экстренного штаба волонтеров по оказанию помощи пожилым людям в период действия режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Каждый день добровольцы доставляют людям старше 60 лет продукты, лекарства и другие необходимые товары. На помощь могут рассчитывать и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Присоединиться к волонтерскому движению приглашают горожан старше 18 лет. Для этого достаточно подать заявку через порталы dobro.ru или мывместе2020.рф.

В мэрии также напомнили, что для нуждающихся в помощи работают телефоны горячей линии: 8(800)-200-34-11 (всероссийский центр), 8 (800)-200-35-05 (региональная горячая линия).