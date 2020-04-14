Петрозаводчан приглашают спеть «Катюшу» к 75-летию Победы

В преддверии 9 мая Городской центр молодежи проводит акцию «Голоса Победы». Принять участие могут жители Петрозаводска в возрасте от 14 до 35 лет.

Все что нужно – спеть «Катюшу» или «Нам нужна одна победа» (из кинофильма «Белорусский вокзал») и заснять на смартфон. Видео должно быть в горизонтальной ориентации.

Затем из отобранных роликов организаторы смонтируют общее видео к 75-летию Победы. Заявки для участия принимают до 30 апреля по электронной почте kmolodegi@yandex.ru. Минусовка музыки и положение об акции здесь.

Фото: businmoscow.ru