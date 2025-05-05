Петрозаводчан приглашают на фестиваль «Летние фонтаны»

В Петрозаводске пройдет фестиваль «Летние фонтаны». Сегодня началась регистрация на это мероприятие, сообщает Дирекция спорта.

Фестиваль стартует 7 мая. Горожан ожидает 31 фестивальный день. Зарегистрироваться для участия можно в кафе в начале трассы или на стартовой площадке трассы «Фонтаны».

В рамках фестиваля «Летние фонтаны» горожан ждут прогулки на свежем воздухе, пробежки и велопрогулки по трассе «Фонтаны», различные тематические мероприятия, в том числе походы выходного дня. © «Петрозаводск говорит»