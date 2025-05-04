«Умная» спортивная площадка появится в Сортавале
В этом году на школьном стадионе в Сортавале планируется оборудовать «умную» спортивную площадку. Об этом сообщил директор школы Олимпийского резерва Артемий Евсеев.
На новом современном спортивном комплексе будут работать точки Wi-Fi и размещены QR-коды, перейдя по которому любители спорта смогут выстроить индивидуальную тренировку, следить за правильностью выполнения упражнений и повысить эффективность своих занятий.
Участники рабочей встречи в Сортавальском муниципальном округе обсудили ход работ и поставку спортивных снарядов и тренажеров.
Также на встрече обсуждались модернизация ледового стадиона, приобретение автомобиля для школы Олимпийского резерва и другие вопросы расширения возможностей для занятия физической культурой и спортом. © «Петрозаводск говорит»