«Умная» спортивная площадка появится в Сортавале

В этом году на школьном стадионе в Сортавале планируется оборудовать «умную» спортивную площадку. Об этом сообщил директор школы Олимпийского резерва Артемий Евсеев.

На новом современном спортивном комплексе будут работать точки Wi-Fi и размещены QR-коды, перейдя по которому любители спорта смогут выстроить индивидуальную тренировку, следить за правильностью выполнения упражнений и повысить эффективность своих занятий.

Участники рабочей встречи в Сортавальском муниципальном округе обсудили ход работ и поставку спортивных снарядов и тренажеров.

Также на встрече обсуждались модернизация ледового стадиона, приобретение автомобиля для школы Олимпийского резерва и другие вопросы расширения возможностей для занятия физической культурой и спортом. © «Петрозаводск говорит»