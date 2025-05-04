04 мая 2025, 18:49
Спорт

«Умная» спортивная площадка появится в Сортавале

В Сортавальском округе расширяются возможности для спорта и физкультуры
Артемий Евсеев рассказал о строительстве "умной" спортплощадки.
Фото: пресс-служба ЗС РК

В этом году на школьном стадионе в Сортавале планируется оборудовать «умную» спортивную площадку. Об этом сообщил директор школы Олимпийского резерва Артемий Евсеев.

На новом современном спортивном комплексе будут работать точки Wi-Fi и размещены QR-коды, перейдя по которому любители спорта смогут выстроить  индивидуальную тренировку, следить за правильностью выполнения упражнений и повысить эффективность своих занятий.

Участники рабочей встречи в Сортавальском муниципальном округе обсудили ход работ и поставку спортивных снарядов и тренажеров.

Также на встрече обсуждались модернизация ледового стадиона, приобретение автомобиля для школы Олимпийского резерва и другие вопросы расширения возможностей для занятия физической культурой и спортом. © «Петрозаводск говорит»

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Карелия
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умная спортивная площадка
спорт
физкультура