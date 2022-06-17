17 июня 2022, 12:21
Петрозаводчан приглашают на бесплатные занятия по йоге
Открытый мастер-класс пройдет в первой половине дня 21 июня на стадионе «Юность»
Международный день йоги в Петрозаводске отметят бесплатными занятиями на свежем воздухе.
Открытые мастер-классы по практике пранаямы, балансу в йоге и йога-стретчингу проведут 21 июня, сообщается в группе «Спорт-норма жизни Карелия».
Занятия будут проходить с 11:00 до 14:00 на стадионе «Юность».
Организаторы обещают предоставить инвентарь для занятий. Если будет лить дождь, мастер-класс перенесут в универмаг «Карелия». (фото unsplash.com, Katee Lue)