28 марта 2024, 11:33
Петрозаводчан предупредили об опасности под железнодорожным мостом
Жители карельской столицы рискуют пострадать от сосулек на улице Лыжной
Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила жителей города об опасности на улице Лыжной.
По данным ЕДДС, с железнодорожного моста, расположенного на этой магистрали, свисают большие сосульки. Существует угроза падения наледи на автомобили и пешеходов.
Горожан просят быть внимательными и осторожными при передвижении по этой улице. // Фото «Петрозаводск говорит»