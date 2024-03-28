Петрозаводчан предупредили об опасности под железнодорожным мостом

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила жителей города об опасности на улице Лыжной.

По данным ЕДДС, с железнодорожного моста, расположенного на этой магистрали, свисают большие сосульки. Существует угроза падения наледи на автомобили и пешеходов.

Горожан просят быть внимательными и осторожными при передвижении по этой улице. // Фото «Петрозаводск говорит»