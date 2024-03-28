Колбаса, огурцы и другие продукты подешевели в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен на продукты в республике за неделю с 19 по 25 марта. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, среди овощей и фруктов подешевели огурцы (5,4%), бананы (2,5%), лук (1,7%), капуста (1,2%). В то же время выросли цены на свеклу (5,0%), морковь (2,5%), яблоки (1,5%).

Из других товаров снизились цены на рис, макароны, пшено, чай, колбасу (1,3 - 6,4%). Подорожали творог, подсолнечное и сливочное масло, мука, сыры, говядина, баранина (1,6 - 2,2%).

Мониторинг цен еженедельно ведется в Сегеже, Костомукше и в Петрозаводске. // Фото: unsplash.com / Joshua Rawson Harris