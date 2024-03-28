28 марта 2024, 10:49
Меры безопасности усилили на автовокзале после теракта в «Крокусе»
Дополнительный пост охраны выставили на автовокзале в Петрозаводске, людей досматривают
Дополнительные меры безопасности ввели на автовокзале в Петрозаводске после теракта в московском «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
На вокзале выставили дополнительный пост охраны, пассажиров досматривают. Также используются металлодетекторные рамки, а у охранников ручные металлодетекторы.
В зону транспортной безопасности пропускают людей, которые прошли досмотр и у которых есть билет на рейс.
Ранее ужесточили правила посещения водноспортивного центра «Акватика». Вход в спортивные залы и гостиницу закрыли на электронный замок. // фото: «Петрозаводск говорит»