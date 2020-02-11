Петрозаводчан предупредили об изменении адреса «Центра сопровождения»

Мэрия предупредила жителей Петрозаводска об изменении адреса МУ «Центр сопровождения». Теперь учреждение располагается на улице Волховской, 4А.

«С 13 февраля отделение по социальной поддержке граждан МУ «Центр психолого-педагогической помощи и социальной поддержки» начинает работать по новому адресу: 185005, г. Петрозаводск, ул. Волховская, 4А. Дни приёма граждан: вторник, среда, пятница - с 9.00 до 13.00, четверг - с 14.00 до 17.00»,

- уточняется в сообщении горадминистрации.

Одно из направлений работы учреждения - предоставление социальной поддержки семьям и одиноко проживающим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (единовременная материальная помощь, продуктовая помощь).

Список необходимых документов для получения услуги можно узнать на сайте МУ «Центр сопровождения» г. Петрозаводска или по телефону для справок: 51-01-77.