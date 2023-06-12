Петрозаводчан предупредили о новой яме на Древлянке

На Лососинском шоссе, 21, между корпусами домов №3 и 5 образовался дефект.

На проезжей части между домами появилась яма. Об этом жителей столицы Карелии предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Информацию для принятия мера передали в водоканал.

Ранее жителей Петрозаводска предупреждали о провали на Лесном проспекте. Рядом с глубокой ямой выставили предупреждающие знаки.