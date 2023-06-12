12 июня 2023, 09:44
Петрозаводчан предупредили о новой яме на Древлянке
Яма образовалась на дороге между жилыми домами на Лососинском шоссе
На Лососинском шоссе, 21, между корпусами домов №3 и 5 образовался дефект.
На проезжей части между домами появилась яма. Об этом жителей столицы Карелии предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Информацию для принятия мера передали в водоканал.
Ранее жителей Петрозаводска предупреждали о провали на Лесном проспекте. Рядом с глубокой ямой выставили предупреждающие знаки.