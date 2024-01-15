Петрозаводчан попросили убрать автомобили с семи улиц

В ночь с понедельника на вторник в Петрозаводске будут проводиться работы по уборке снега с семи улиц. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Автовладельцев просят убрать транспортные средства с улиц: Фролова (четная сторона), Питкярантская (четная сторона), Горького, Свердлова, Дзержинского, Железнодорожная (четная сторона) и с Октябрьского проспекта (четная сторона).

Мешающие работе техники автомобили будут эвакуированы на специализированную стоянку, предупредили в Госавтоинспекции. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter