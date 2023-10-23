Петрозаводчан начали записывать к врачу по новой схеме

В столице Карелии заработала, пока в тестовом режиме, электронная регистратура. Ее уже опробовали в городской поликлинике №2, а с понедельника сервис внедряют в поликлинике №3.

Электронная регистратура создана на базе линии 122. За первые дни работы записать к врачу смогли 112 человек. Руководитель карельского минздрава Михаил Охлопков объяснил новый механизм записи к врачу. Для этого нужно позвонить на 122, далее оператор запишет к определенному врачу. Исключение составляют специалисты, для записи к которым нужно предварительное посещение терапевта или педиатра. Если человека не смогут записать к специалисту во время звонка, то его поставят в лист ожидания и подберут дату и время приема позже.

При этом по-прежнему можно записаться через портал госулуг и региональный портал, а также при обращении в регистратуру поликлиники. // фото freepik.com