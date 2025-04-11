Петроаводчанка Мария Черепанова создает платья с характером

Мария Черепанова - дизайнер, художник, основатель бренда «Чечевица». В этом году Мария замахнулась на Московскую Неделю моды, сшила новую коллекцию, но конкурсный отбор не прошла.

Наша героиня - не тот человек, которого бы эта неудача очень расстроила. Вы знаете, что она сделала? Она придумала новую коллекцию для следующей Недели моды в Москве, а еще начала вязать, добавила новые модели в свою линейку продукции, поменяла мастерскую, переехала в новый магазин и начала записывать подкасты.

У Марии можно научиться не только стилю, но и тому, как можно любить жизнь и вдохновляться просто винтажными пуговицами.

В мастерской карельского дизайнера побывали Марина Бедорфас и Евгений Евдокимов. © «Петрозаводск говорит».