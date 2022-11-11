ПетрГУ превратился в выставочный зал

Сложность работы с акварелью заключена в самом термине «аква» - это вода. А водой тяжело управлять, художник всегда зависит от уникального разлива воды, и кистью остановить движение «аквы» очень сложно. Но, с другой стороны, эта независимость воды от мастера сталкивает его с непредсказуемостью. Отсюда и выражение, что «рукой акварелиста водит Бог».

Мастер не знает, что выйдет из его замысла. В замысел вплетается слишком много случайностей. Иногда уникальность изображения получается именно потому, что неожиданный эффект дала заливка водой.

Владимир Лобанов в 1986 году окончил Харьковский художественно-промышленный институт, приехал в Карелию и, покорившись карельскими пейзажами, решил отсюда уже не уезжать.

На выставке главного корпуса ПетрГу представлено более 40 работ мастера (6+). У полотен всегда стоят студенты, многие подолгу не могут отойти от картин. Университет благодарен мастеру за потрясающую и вдохновляющую выставку. (Видео)