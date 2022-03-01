ПетрГУ готов принять отчисленных из зарубежных вузов студентов

Главный вуз в Карелии заявил о готовности принять студентов, отчисленных из европейских вузов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о том, что российских студентов начали отчислять из зарубежных вузов из-за ситуации в Украине. По ее словам, студентов отчисляют во Франции, Чехии, Бельгии и других странах.

В Минобрнауки РФ также сообщили, что все обучающиеся за рубежом и столкнувшиеся с ущемлением прав россияне могут бесплатно учиться в ведущих вузах страны. В списке вузов, которые готовы принять отчисленных студентов МГУ, Московский государственный технический университет им. Баумана, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики и многие другие. В ПетрГУ также выразили готовность принимать студентов, которые столкнулись с ущемлением прав.

«Все российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, сталкивающиеся с ущемлением прав, могут вернуться в Россию, продолжив обучение в ведущих вузах страны, в частности, в Петрозаводском государственном университет», - сказано в сообщении вуза.

Организационные моменты и процедуру зачисления обещают отработать в ближайшее время. (фото vk.com)