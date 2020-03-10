Петербужца накажут за опасный обгон в Карелии

Водителя грузового автомобиля оштрафовали за рискованный маневр - обгон в зоне действия запрещающего знака. Дорожный инцидент произошел на 415 километре трассы «Кола» в Прионежском районе.

«Водитель грузового автомобиля «Скания» совершил опасный обгон транспортного средства в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещён». В отношении нарушителя (жителя г. Санкт-Петербург) составлен административный материал по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ»,

- уточнили в Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские напомнили, что за это нарушение предсмотрен внушительный штраф - 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Ранее водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» не справился с управлением, совершил выезд на встречку и столкнулся с автомобилем «Рено Сандеро». ДТП произошло в столице Карелии.