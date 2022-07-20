Петербурженке вернули потерянную в Петрозаводске сумочку

В начале июля жительница Санкт-Петербурга приехала в Петрозаводск и во время экскурсии по городу потеряла сумочку. Женщина сильно расстроилась, ведь там были деньги и документы, петербурженка осталась без них в незнакомом городе, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Однако, вскоре имущество туристке вернули. На ее счастье, сумку нашел на улице сотрудник Управления по работе с личным составом МВД по РК Сергей Соколов. Он отнес находку в ближайшее отделение полиции.

Петербурженка поблагодарила стражей порядка за помощь в сложной ситуации. Фото «Петрозаводск говорит»