Петербуржец поверил в наследство из Африки и потерял 32 миллиона

В Санкт-Петербурге мужчина поверил телефонному звонку о наследстве из Африки. Чтобы получить его, он перевел суммарно 32 миллиона, после чего понял, что стал жертвой мошенников. Этим поделилась "Фонтанка".

Мужчина получил звонок от банковского работника из Западной Африки. По словам псевдоклерка, петербуржец получил в наследство почти 17 миллионов долларов. Чтобы получить их, ему нужно было оплатить перевозку денег из другой страны в Россию. Это обошлось петербуржцу в 32 миллиона.

Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, было поздно. Было возбуждено уголовное дело.