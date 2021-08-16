16 августа 2021, 12:38
Петербуржец оголился перед девушками на АЗС в Карелии
Сотрудницы автозаправки в Олонецком районе вызвали росгвардейцев из-за мешавшего работе клиента
Работницы АЗС в Верховье Олонецкого района вызвали росгвардейцев из-за посетителя.
Операторы автозаправки рассказали, что мужчина находился около окошка операторов, мешал работать, оскорблял женщин и снимал штаны.
Сегодня ночью его задержали. Нарушителем оказался 52-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчину передали полиции. (фото: IADE-Michoko, pixabay.com)