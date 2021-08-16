Петербуржец оголился перед девушками на АЗС в Карелии

Работницы АЗС в Верховье Олонецкого района вызвали росгвардейцев из-за посетителя.

Операторы автозаправки рассказали, что мужчина находился около окошка операторов, мешал работать, оскорблял женщин и снимал штаны.

Сегодня ночью его задержали. Нарушителем оказался 52-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчину передали полиции. (фото: IADE-Michoko, pixabay.com)