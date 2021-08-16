Бомж обокрал женщину в Сортавале

В начале августа в полицию Сортавалы обратилась местная жительница. Она рассказала, что кто-то похитил принадлежащую ей детскую коляску, которую хозяйка оставила у подъезда. Ущерб был оценен в девять тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 56-летний мужчина без определенного места жительства. Он признался, что часто видел коляску на улице, поэтому решил, что она бесхозная, и угнал. Тканевую обивку он сжег, а каркас сдал в пункт приема металла.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото v-pravda.ru