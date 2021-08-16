«Орлан» не мог полтора часа выехать из Сортавалы в Петрозаводск

Вечером 15 августа возникла проблема с выполнением рейса рельсового автобуса «Орлан», курсирующего между Сортавалой и Петрозаводском. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Рельсовый автобус №931 должен был отправиться из столицы северного Приладожья в карельскую столицу в 17:10. По техническим причинам отправление «Орлана» было задержано. Неполадки удалось устранить только в 18:35, и поезд отправился в путь.

В ОЖД извинились перед пассажирами за доставленные неудобства. Фото: echoperm.ru