22 мая 2020, 17:20
Общество

Петербуржец может стать участником космической программы Илона Маска

Космонавты из России и США смогут опробовать корабли друг друга: сейчас возможность такого сотрудничества обсуждается

Петербургский космонавт Андрей Борисенко может отправиться в космос в числе участников Space X Илона Маска. Житель северной столицы стал одним из кандидатов на участие в программе сотрудничества между Россией и США. Соглашение между двумя странами сейчас находится в стадии обсуждения, сообщает 5-tv.ru.

«Я один из кандидатов, которые, если будет принято соответствующее соглашение между «Роскосмосом» и NASA, будут участвовать в ближайшей группе космонавтов, которые будут выполнять полеты на Space X и Boeing кораблях», - рассказал космонавт журналистам.

Ранее Илон Маск объяснил, как произносится имя его сына. Американский бизнесмен назвал новорожденного X Æ A-12.

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Космонавт Андрей Борисенко
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