Петербуржец может стать участником космической программы Илона Маска

Петербургский космонавт Андрей Борисенко может отправиться в космос в числе участников Space X Илона Маска. Житель северной столицы стал одним из кандидатов на участие в программе сотрудничества между Россией и США. Соглашение между двумя странами сейчас находится в стадии обсуждения, сообщает 5-tv.ru.

«Я один из кандидатов, которые, если будет принято соответствующее соглашение между «Роскосмосом» и NASA, будут участвовать в ближайшей группе космонавтов, которые будут выполнять полеты на Space X и Boeing кораблях», - рассказал космонавт журналистам.

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